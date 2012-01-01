Москвичам рассказали о самых интересных ярмарках фестиваля "Лето в Москве"

Ярмарки, вернисаж и винтажный маркет работают на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Здесь можно найти ценные артефакты и изделия ручной работы, а также поучаствовать в мастер-классах. О самых интересных локациях и мероприятиях – в нашем материале.

Винтажный маркет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Охотники на редкие и необычные вещи обязательно должны посетить Чистопрудный бульвар. Именно там расположился винтажный маркет, на котором именитые коллекционеры столицы представили свои сокровища – от собраний фарфора и фаянса почти всех заводов Советского Союза до бижутерии Золотого века Голливуда и редких монет.

Кроме того, до 25 августа здесь можно купить больше 600 различных экспонатов, связанных со Всесоюзной пионерской организацией имени В. И. Ленина. Все благодаря Союзу коллекционеров России, который их предоставил. На прилавках можно найти редкие значки, дружинные знамена, отрядные флажки, горны, барабаны и пионерскую форму.

Также на Чистопрудном удастся не только приобрести раритеты, но и поучаствовать в мастер-классах и послушать виниловые пластинки. Площадка работает в будни с 12:00 до 20:00, а в выходные – до 21:00.

Вернисаж на Никитском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Картины, арт-объекты разных форматов и жанров, а также продукцию народных мастеров можно найти на Никитском бульваре, где проходят вернисаж и арт-маркет "Искусство рядом". Все желающие смогут не только посмотреть на произведения искусства, но и купить их.

Кроме того, здесь запланирован ряд мастер-классов. Например, 16 августа в 17:00 желающие смогут создать авангардную брошь под руководством дизайнера Дарьи Романовой. А 17 августа в 15:00 наставник Вера Ельницкая расскажет, как с помощью коллажа из цветной бумаги и других подручных материалов запечатлеть лето в городе.

Кроме того, 18 августа в 15:00 творческая группа "Арт-бокс" из галереи "Выхино" проведет мастер-класс "Дорога в абстракцию". Здесь гости смогут создать объемное полотно длиной до 10 метров и узнать об этапах развития креативной мысли во время творческого процесса. Также всем желающим расскажут, как правильно работать с палитрой цветов.

Площадка на Никитском во все дни открывается в 12:00, однако в будни она работает до 20:00, а в выходные – до 21:00.

Дегустация чая и ручная работа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Продегустировать и приобрести чаи от одной из мастерских можно будет в торговом шале № 1 у метро "Профсоюзная" (улица Профсоюзная, владение 41) 19 августа. Вся продукция сделана из трав, собранных на территории России, в частности озера Байкал, Алтая, Кавказа и Крыма. Специалисты поделятся своими знаниями и расскажут об особенностях состава, сборе и заготовке чая. Посетить площадку можно будет с 10:00 до 20:00.

Уникальные фарфоровые украшения, покрытые сусальным золотом, можно будет найти на фестивальной площадке в торговом шале № 2 возле метро "Алма-Атинская" (улица Ключевая, владение 22, корпус 1) 24 августа. Все, что здесь будет представлено, – ручной работы. Ярмарка будет открыта с 12:00 до 16:00.

Кроме того, 7 и 8 сентября с 10:00 до 20:00 можно будет приобрести ароматическую продукцию в торговом шале № 3 на площади Славы. И в эти же дни в торговом шале № 7 на бульваре Дмитрия Донского (бульвар Дмитрия Донского, владение 11) будут выставлены уникальные плетеные корзины, декор и игрушки ручной работы. Ценителей хендмейда ждут с 12:00 до 20:00.