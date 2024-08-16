Дирижер Юрий Башмет примет участие в форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сразу три концерта пройдет на площадке "Культурный город" форума-фестиваля "Москва 2030" в парке "Зарядье", в числе которых – выступление дирижера Юрия Башмета. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на организаторов форума.

Также мероприятия состоятся в центре современного искусства "Винзавод", на Манежной и Болотной площадях и в "Лужниках". На территории "Винзавода" с 13 по 26 августа можно посетить экспозицию "Конструкция творчества", где расскажут о профессии строителя, а в 12 часов 17-го числа для горожан на Манежной площади пройдут кулинарные шоу. Посетителям покажут, как готовить кундюмы на крапивном тесте с картофелем и грибами и космический бургер с говяжьей котлетой, сыром камамбер и ягодным чатни.

На той же площадке в тоже время на следующий день, 18 августа, пройдет другой мастер-класс, где научат готовить крутяк "Ялта" и дальневосточный рыбацкий ломоть с крабом. Также москвичей пригласят на прогулку "История становления столичного предпринимательства", где Марина Крамская расскажет историю столичного бизнеса. Туры начнутся в 11 часов 17-го числа и в 14 часов 18-го числа. Для доступа на мероприятия понадобится предварительная регистрация.

17 августа в 16 часов на Болотной площади пройдет мастер-классы об индустрии моды, в первом павильоне "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной в 17 часов 16-го числа расскажут о различиях правил лидера команды в XX и XXI веках, а 17 августа в 12 часов здесь же можно принять участие в лекции "Дизайн городской среды", где спикером станет дизайнер Артемий Лебедев.

В "Манеже" 18-го числа пройдет лекция на тему искусственного интеллекта, где расскажут о том, как правильно наладить учебный процесс при помощи нейросетей. Начало мероприятия в 17 часов.

Также в рамках форума-фестиваля в парке "Музеон" для горожан доступен "Киногород", центром которого стала сцена по мотивам исторического здания Московского драматического театра имени Ермоловой. Трижды в день она становиться павильоном, где проходят "съемки" знаменитых картин, большая часть которых связана с Москвой.

