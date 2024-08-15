Москвичам рассказали об интересных культурных событиях 15 августа

Телеканал Москва 24 подготовил подборку самых интересных событий на 15 августа и всю оставшуюся неделю.

Театральный марафон, который проходит до 21 августа в парке "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Ежедневно там проходят спектакли, мастер-классы, читки и поэтические вечера. Например, 15 августа в 21:00 состоится спектакль "Победа над солнцем" от Театра Стаса Намина. Это реконструкция легендарной встречи Казимира Малевича с Михаилом Матюшиным и Алексеем Крученых в начале прошлого века.

А в парке "Остров мечты" до конца недели проходит фестиваль "День Индии". Мероприятие состоялось уже в девятый раз, на нем можно позаниматься йогой, получить астрологическую консультацию и попробовать знаменитую курицу в соусе карри и даже сыграть свадьбу по всем индийским событиям.

17 и 18 августа на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" пройдет день памяти Виктора Цоя, коллекционеры организуют пластинок, открыток и других аутентичных предметов, которые были выпущены при жизни певца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.