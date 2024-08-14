Универмаг с одеждой российских дизайнеров открыт на площадке "Москвы 2030"

Фото: Московские сезоны

Универмаг "Лето" работает на площади Революции в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Там можно приобрести одежду и аксессуары российских дизайнеров, принимавших участие в модном показе, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуется одежда из стопроцентного льна. Горожане и гости Москвы покупают костюмы-двойки бежевого и молочного цветов, бермуды и брюки классического кроя.

Также посетители частно приобретают вечерние наряды, строгие платья, классические черные пиджаки, толстовки и футболки. В универмаге есть и аксессуары.

"Очень впечатляют в последнее время отечественные бренды. Особенно нравится те, что качественно шьют трикотаж и лен, они выбирают правильные для российского покупателя лекала. В отличие от зарубежных, у отечественных моделей хорошая посадка", – отметила покупательница Ани Ванян.

Универмаг "Лето" располагается радом со станцией метро "Площадь Революции", недалеко от карусели площадки "Московских сезонов".

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы проводятся выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Мероприятия организованы на 30 площадках по 8 сентября включительно.

За первые 10 дней проведения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" его площадки посетили уже более 1,7 миллиона раз. За это время прошло 5 376 мероприятий, из них 2 944 – научно-познавательных.

