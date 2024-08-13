Эксперт назвал самые интересные локации "Москвы 2030" для рестораторов

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Рестораторы на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" смогут узнать, как изменилась гастрономия, и что будет предлагать индустрия в ближайшие годы. Об этом в беседе с "Ведомостями" рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов.

Эксперт объяснил, что одной из площадок, доступных для рестораторов, станет Манежная площадь, так как здесь проходит гастрономический фестиваль с кулинарными шоу от шефов из столичных ресторанов. В этом же месте состоится гастрономический конкурс, а предприниматели со всей России могут представить свои блюда и выиграть ценные призы.

Второй точкой станет Тверская площадь, где представлено "Московское чаепитие", которое продлится до 15 сентября. Кроме театрализованных представлений, здесь можно будет бесплатно попробовать чайный купаж. При этом площадь Революции превратится в лаунж, а переход между ней и Манежной площадью станет пространством, где будут плавать карпы-драконы.

В течение лета 2024 года в столице уже проходили различные фестивали на гастрономическую тему. Так, 4,5 миллиона человек посетили "Москву – на волне. Рыбная неделя", купив там свыше 340 тонн рыбы и других морепродуктов. В июне состоялся другой фестиваль "Мороженое и сладости", где за 5 дней продали свыше 12 500 порций.



Ранее в рамках "Москвы 2030" в инновационном центре "Сколково" установили почти девятиметровый ноутбук, который представляет метавселенную ВДНХ. Благодаря нему любой пользователь сможет совершить виртуальную прогулку по 3D-копии главной выставки страны.

