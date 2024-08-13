Личные вещи Анны Ахматовой представили на выставке в доме-музее Марины Цветаевой

В доме-музее Марины Цветаевой работает выставка, посвященная 135-летию Анны Ахматовой. На экспозиции представлены личные вещи как самой поэтессы, так и ее мужа Николая Гумилева и сына Льва.

Кроме того, там можно посмотреть книгу "Поэма без героя" с пометками Ахматовой. А еще на выставке воссоздали комнату, где впервые встретились Ахматова и Цветаева.

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