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13 августа, 11:45

Культура

Личные вещи Анны Ахматовой представили на выставке в доме-музее Марины Цветаевой

Личные вещи Анны Ахматовой представили на выставке в доме-музее Марины Цветаевой

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В доме-музее Марины Цветаевой работает выставка, посвященная 135-летию Анны Ахматовой. На экспозиции представлены личные вещи как самой поэтессы, так и ее мужа Николая Гумилева и сына Льва.

Кроме того, там можно посмотреть книгу "Поэма без героя" с пометками Ахматовой. А еще на выставке воссоздали комнату, где впервые встретились Ахматова и Цветаева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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