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12 августа, 15:45

Культура

Московская музейная неделя продлится до 18 августа

Московская музейная неделя продлится до 18 августа

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В понедельник, 12 августа, стартовала Московская музейная неделя, в рамках которой до 18 августа жители и гости столицы смогут посетить экспозиции бесплатно. Например, можно осмотреть палаты Старого Английского двора в "Зарядье". Это одно из древнейших зданий в Москве. Его построили почти 500 лет назад.

Там же до конца недели работает выставка, посвященная выдающимся российским хирургам – Николаю Пирогову и Василию Петровскому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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