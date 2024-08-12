Московская музейная неделя продлится до 18 августа

В понедельник, 12 августа, стартовала Московская музейная неделя, в рамках которой до 18 августа жители и гости столицы смогут посетить экспозиции бесплатно. Например, можно осмотреть палаты Старого Английского двора в "Зарядье". Это одно из древнейших зданий в Москве. Его построили почти 500 лет назад.

Там же до конца недели работает выставка, посвященная выдающимся российским хирургам – Николаю Пирогову и Василию Петровскому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.