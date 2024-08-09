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09 августа, 08:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Начальник Чукотки"

"Звезды советского экрана": "Начальник Чукотки"

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Весна 1966 года. СССР готовится к полувековому юбилею Октябрьской революции, и кинематографисты не отстают: в апрельском номере журнала "Советский экран" анонсируют съемки на киностудии "Ленфильм". В журнале говорили о первой большой киноработе режиссера Виталия Мельникова "Начальник Чукотки".

Как режиссер Мельников снял фильм с собаками в главных ролях? Почему кинематографисты не смогли работать на Крайнем Севере? У кого Михаил Кононов отобрал главную роль в фильме "Начальник Чукотки"? За что арестовали кинематографистов? И зачем от народного артиста Алексея Грибова потребовалось дать концерт для крымского руководства? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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