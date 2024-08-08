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08 августа, 17:55

Общество

Певица Диана Гурцкая рассказала об отношении к инклюзии в Москве

Певица Диана Гурцкая рассказала об отношении к инклюзии в Москве

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По словам народной артистки РФ, художественного руководителя Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой, в Москве и в России в целом многое делается для людей с инвалидностью.

Она подчеркнула, что необходимо, чтобы общество менялось и по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. По ее мнению, важно, чтобы маленькие россияне с инвалидностью могли играть на детской площадке или находиться в детсадах и школах с остальными детьми.

Большое интервью с Дианой Гурцкой выйдет в четверг, 8 августа, в эфире телеканала Москва 24.

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