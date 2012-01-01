Военкор Поддубный рассказал о своем состоянии после атаки дрона ВСУ в Курской области

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный доставлен на лечение в Москву после атаки украинского дрона на его автомобиль в Курской области. Журналист находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает, подчеркнули в Минздраве РФ. Что известно о покушении и как на атаку ВСУ отреагировали в мире, расскажет Москва 24.

"Спасибо, что вы за меня переживаете"

7 августа корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный работал в приграничных районах Курской области, на территорию которой вторглись украинские боевики. Журналист вместе с командой решил поехать в город Суджа, и у самого въезда в населенный пункт раздались автоматные очереди, рассказал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

"Женька, ехавший впереди, развернул машину, парни (остальная съемочная группа. – Прим. ред.) – за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего – дрон-камикадзе. Это объясняет стрельбу – наши бойцы пытались его сбить", – рассказали Коцу члены команды Поддубного.



(дрон с камерой, который управляется оператором. – Прим. ред.) . Машина покатилась в кювет, в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля. Внедорожник перевернулся и замер в кустах.

Александр Коц военкор "Комсомольской правды" Вероятно, съемочную группу "срисовал" сверху дрон-разведчик и навел на нее FPV. Машина покатилась в кювет, в кунге воспламенился дополнительный бак для дизеля. Внедорожник перевернулся и замер в кустах.

"Парни тоже съехали в кювет и подбежали к джипу, еле выломали двери – он полыхал изнутри. Пламя стояло стеной", – добавил Александр Коц.



Евгений Поддубный поступил в стабильно тяжелом состоянии в НИИ им Склифосовского

Поддубного доставили в одну из больниц Курска, где провели все необходимые исследования и назначили курс лечения. Военкор получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета, сообщил врач учреждения.

По словам Коца, который навестил коллегу, Евгений "шутил и беспокоился о состоянии своей группы". Сама съемочная команда журналиста ВГТРК не пострадала, отметил звукооператор Станислав Еловский.

Утром 8 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов опубликовал в своем телеграм-канале первое после случившегося аудиосообщение Поддубного.





Евгений Поддубный военкор ВГТРК Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо.

Уже днем 8 июля журналиста и еще восемь пострадавших от действий ВСУ в регионе доставили из Курска на лечение в Москву, рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. По его словам, состояние журналиста тяжелое, но стабильное, и его жизнь вне опасности.

Теперь Евгений Поддубный будет проходить лечение в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, уточнили в столичном Депздраве. На кадрах, опубликованных ведомством, врач заверил журналиста, что "все будет хорошо".

"Мы сейчас находимся в процессе диагностики. После этого будут более точно понятны все диагнозы и, соответственно, будет составлен план лечения", – сказал директор "Склифа" Сергей Петриков на видео, опубликованном департаментом.

Также администратор телеграм-канала Поддубного оставил в аккаунте сообщение, что Евгений набирается сил, и поблагодарил всех за поддержку раненого журналиста.

Изначально вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил, что Поддубный якобы не выжил в результате атаки ВСУ. После того как его сведения не подтвердилась, парламентарий опубликовал извинения. Свою ошибку депутат назвал непростительной, при этом подчеркнул, что очень рад новостям о спасении журналиста.

"Я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам", – отметил Делягин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности.

"Это военное преступление"

Фото: телеграм-канал STERNENKO

ООН обеспокоена атакой на автомобиль Евгения Поддубного с помощью дрона ВСУ. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.





Фархан Хак заместитель официального представителя генсека ООН Мы обеспокоены этой атакой и надеемся на его быстрое выздоровление.

Ранее Хак заявил, что ООН в целом не одобряет вторжение украинских войск на территорию Курской области. По его словам, действия ВСУ обостряют ситуацию, поэтому организация призывает к деэскалации.

В свою очередь, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел подчеркнула в разговоре с РИА Новости, что нападения на журналистов даже в зонах военных действий нарушают Женевские конвенции.

Атаку на Евгения Поддубного осудили и в Международной федерации журналистов, сообщил РИА Новости заместитель генсека организации Тим Доусон.

"Тревожно узнать, что еще один журналист пострадал в ходе этого конфликта... Это ответственность всех участников боевых действий обеспечить, что они делают все возможное для защиты гражданского населения, в том числе журналистов", – отметил Доусон.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" отметил, что обозначение "Пресса" на бронежилете больше не защищает корреспондентов в зоне военного конфликта.

"Если вдруг появляется такая надпись, то это становится целью для снайперов или для операторов FPV-дронов, поэтому наши военкоры стараются одеваться как военные", – сказал Соловьев.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале назвал действия Киева в отношении Поддубного военным преступлением.

"Он всегда там, где горячо и важно получить информацию из первых рук, а не домыслы "диванных аналитиков". Курское направление – именно тот случай. И его там ждали", – подчеркнул Мирошник.



Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД РФ Покушение на гражданского корреспондента – это военное преступление.

Скорейшего выздоровления военкору пожелал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Евгений, ты наш, ты белгородец. Мы все за тебя переживаем. Уверены, что врачи сделают все, чтобы спасти, помочь быстро вернуться в строй. Мы тебя все ждем дома. Поправляйся, мы всегда с тобой", – написал Гладков в своих соцсетях.

Многие журналисты и блогеры тоже радуются спасению Поддубного. Один из них – военкор ВГТРК Александр Сладков.

"Женьке, конечно, выздоровления! Мы его любим. Мы его ждем в нашем строю. Он необычный человек, безусловно, позитивный, положительный, умный, профессиональный. И я рад, что я говорю это не на поминках, а во здравие", – сказал Сладков на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Также многие коллеги Поддубного в соцсетях поздравили его со вторым днем рождения.