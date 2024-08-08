МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой до конца дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень и гроза обрушатся на столицу, непогода сохранится до 21:00. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Водителей просят снизить скорость, держать дистанцию с другими машинами, не совершать резких маневров и не оставлять транспортные средства рядом с деревьями.

Пешеходам рекомендовали обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Взрослым напомнили о необходимости присматривать за детьми.

Жители всегда могут обратиться за помощью по номерам 101 или 112, а также по телефону доверия 8 (495) 637-31-01.

На фоне непогоды могут возникать затруднения на дорогах, сообщает столичный Дептранс.

"Интенсивное движение сейчас на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, на ТТК в районе улицы Беговая, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотечной улицы", – говорится в публикации.

Вечером локальные трудности могут наблюдаться на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, а также на Ленинградском шоссе по направлению в область.

Автомобильное движение может замедлиться из-за непогоды, ремонта на некоторых участках и мелких аварий. Водителям следует быть внимательными и не отвлекаться во время поездки, уточнили в департаменте.

Сверхинтенсивные осадки зафиксировали в некоторых районах Москвы в четверг, 8 августа. Больше всего их выпало в южной и юго-западной части города.

Осадки будут продолжаться и в ночь на пятницу, 9 августа, сообщила ранее синоптик Татьяна Позднякова. В предстоящие выходные интенсивность дождей уменьшится, добавила она.

