Интенсивные дожди ожидаются в Москве 8 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интенсивные дожди придут в столицу в четверг, 8 августа, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Сейчас уже на юге Московской области идут сильные дожди – это фронт окклюзии. Где-то к 12 часам он приблизится к нам, к Москве. Будут кратковременные дожди, не исключена гроза. Температура воздуха – от 21 до 23 градусов. Сегодняшний день будет наиболее дождливым", – уточнила синоптик.

Осадки будут продолжаться и в ночь на пятницу, 9 августа, предупредила эксперт. В предстоящие выходные интенсивность дождей уменьшится, добавила Позднякова.

Погода с прояснениями и температурой на уровне 22–24 градусов прогнозируется на пятницу. Ночные показатели будут в диапазоне 13–15 градусов, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов, отметила эксперт.

В субботу, 10 августа, воздух прогреется до 23–25 градусов. Затем, по словам синоптика, пройдет холодный фронт, и показатели снизятся до 20 градусов, температура будет ниже нормы на 1,5–2 градуса. Последующие ночи пройдут с более низкими температурами – от 10 до 15 градусов.

В начале недели в Москве ожидается от 17 до 22 градусов, резюмировала Позднякова.

Желтый уровень погодной опасности действует в городе в четверг, 8 августа, до 20:00. Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди с грозой ожидаются в столице. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 22 до 24 градусов.

Москвичей также предупредили о росте числа гроз в августе. По словам Поздняковой, радуга может быть предвестником непогоды.

