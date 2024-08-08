08 августа, 12:26Город
Сверхинтенсивные осадки зафиксированы в некоторых районах Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сверхинтенсивные осадки зафиксированы в некоторых районах Москвы, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем официальном телеграм-канале.
Больше всего осадков выпало в южной и юго-западной части города.
"Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами Мосводостока выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды", – говорится в публикации.
Также специалисты могут прибегнуть к помощи откачивающей техники.
Непогода прогнозируется в столице до конца дня. Ожидается, что выпадет до 20 миллиметров осадков. Москвичей просят быть внимательными.
Осадки будут продолжаться и в ночь на пятницу, 9 августа, сообщила ранее синоптик Татьяна Позднякова. В предстоящие выходные интенсивность дождей уменьшится, добавила она.
Жителей столицы также предупредили о росте числа гроз в августе. По словам Поздняковой, радуга может быть предвестником непогоды.
Сильный дождь начался в Москве 8 августа