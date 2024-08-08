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08 августа, 16:15

Транспорт

ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя с грозой

ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя с грозой

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В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам пересесть на метро из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, дождь с грозой еще возможны.

Локальные затруднения 8 августа прогнозируются на внутренней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, на Ленинградском шоссе по направлению в область, а также на внешней стороне Третьего кольца в районе Сущевского Вала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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