"Сити": топ-3 книг на июль

Команда проекта "Сити" составила подборку книг в различных жанрах на июль. На третьем месте – "Мода и сериалы". В ней автор Анна Баштовая рассказывает как менялся гардероб людей в момент выхода популярных сериалов, как создавались костюмы их героев.

На втором месте расположилась книга "Как умирали динозавры", повествующая о том, как развивалась жизнь на Земле после падения гигантского астероида в эпоху динозавров. На вершине рейтинга – книга о Майе Плисецкой "Пять дней с легендой" Вадима Верника.

Подробнее – в программе "Сити".