80 площадок в Москве готовятся к стройке по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подготовка к строительству идет по 80 проектам комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 964 гектара, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общие сроки реализации проектов КРТ, включая все подготовительные мероприятия, варьируются от четырех до 26 лет – в зависимости от площади и объемов строительства", – уточнил он.

В итоге на этих участках создадут около 228 тысяч рабочих мест. Кроме того, на еще трех участках в Тимирязевском и Войковском районах, а также в Щукине уже ведется строительство. Речь идет о жилых и деловых кварталах общей площадью более 785 тысяч "квадратов".

"По 80 проектам возведут 21,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 11,9 миллиона квадратных метров жилья, из которых более 3,7 миллиона квадратных метров предназначено для программы реновации и других городских нужд, а также свыше 9,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых и промышленных объектов", – объяснил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Ранее Ефимов рассказывал, что в Бирюлеве Восточном по программе КРТ появится современный жилой квартал. Здание возводят на участке, который сейчас неэффективно используется. Речь идет о территории площадью более 4 гектаров на Лебедянской улице.

