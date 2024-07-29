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29 июля, 16:45

Культура

"Сити": три книги японских авторов

"Сити": три книги японских авторов

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Команда проекта "Сити" составила подборку книг, написанных современными японскими авторами. На третьем месте – произведение "Масло" Асако Юзуки, созданное на основе реальных событий.

На втором месте расположился роман "Церемония жизни" Саяки Мураты, которая до сих пор подрабатывает в продуктовом магазине. На вершине рейтинга – "Канцтовары Цубаки" Ито Огавы. В книге рассказывается о 25-летней девушке-каллиграфе.

Подробнее – в программе "Сити".

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