"Сити": три книги японских авторов

Команда проекта "Сити" составила подборку книг, написанных современными японскими авторами. На третьем месте – произведение "Масло" Асако Юзуки, созданное на основе реальных событий.

На втором месте расположился роман "Церемония жизни" Саяки Мураты, которая до сих пор подрабатывает в продуктовом магазине. На вершине рейтинга – "Канцтовары Цубаки" Ито Огавы. В книге рассказывается о 25-летней девушке-каллиграфе.

Подробнее – в программе "Сити".

