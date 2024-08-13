13 августа, 09:30Общество
Три специальные площадки для танцев отремонтировали в Парке Горького
В Парке Горького отремонтировали три специальные площадки, на которых можно будет заниматься бальными и историческими танцами, освоить хастл или научиться бачате и сальсе.
Все площадки находятся на Пушкинской набережной, таким образом, москвичи смогут не только потанцевать, наслаждаясь свежим воздухом, но и полюбоваться видом на Москву-реку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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