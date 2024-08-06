"Моя Москва": Александр Мохов. Часть вторая

Актер Александр Мохов, чьи родители были москвичами, вырос в маленьком городе Шимановск Амурской области. И вернувшись в столицу после армии, остался здесь навсегда.

Гуляя по улицам и бульварам у Чистых прудов в Басманном районе, заслуженный артист России признался, почему однажды сбежал с репетиции, а также рассказал, как чуть не погиб на собственном спектакле, и показал, какая она – Москва Александра Мохова.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

