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26 июля, 16:45

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"Мой район. Новости": главный дом усадьбы Соллогуба на Пресне будет отреставрирован

"Мой район. Новости": главный дом усадьбы Соллогуба на Пресне будет отреставрирован

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Единственное уцелевшее здание на Поварской улице после пожара 1812 года – дом усадьбы Федора Соллогуба – отреставрируют. Специалистам предстоит укрепить фундамент, цоколь, фасады и элементы крыши. Осенью они приступят к детальному исследованию постройки. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Исторический ансамбль зданий в Пресненском районе имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Главный дом много раз посещал Лев Толстой. Существует легенда, что именно его облик писатель отразил в описании дома Ростовых в романе "Война и мир".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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