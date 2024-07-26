"Мой район. Новости": главный дом усадьбы Соллогуба на Пресне будет отреставрирован

Единственное уцелевшее здание на Поварской улице после пожара 1812 года – дом усадьбы Федора Соллогуба – отреставрируют. Специалистам предстоит укрепить фундамент, цоколь, фасады и элементы крыши. Осенью они приступят к детальному исследованию постройки. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Исторический ансамбль зданий в Пресненском районе имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Главный дом много раз посещал Лев Толстой. Существует легенда, что именно его облик писатель отразил в описании дома Ростовых в романе "Война и мир".

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