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26 июля, 15:15

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Собянин сообщил, какие новые объекты появятся на набережной в "Коломенском"

Собянин сообщил, какие новые объекты появятся на набережной в "Коломенском"

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В 2024 году завершится первый этап масштабного благоустройства музея-заповедника "Коломенское". На территории почти в 25 гектаров разобьют свадебный сад с площадкой для церемоний на воде и павильоном на 200 человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, там высадят зеленый лабиринт, возведут смотровую площадку с качелями и обновят набережную Москвы-реки на участке длиной 3,5 километра от станции метро "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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