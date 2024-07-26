Собянин сообщил, какие новые объекты появятся на набережной в "Коломенском"

В 2024 году завершится первый этап масштабного благоустройства музея-заповедника "Коломенское". На территории почти в 25 гектаров разобьют свадебный сад с площадкой для церемоний на воде и павильоном на 200 человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, там высадят зеленый лабиринт, возведут смотровую площадку с качелями и обновят набережную Москвы-реки на участке длиной 3,5 километра от станции метро "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.