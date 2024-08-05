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05 августа, 13:45

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"Сити": мероприятия, на которые можно попасть до 11 августа

"Сити": мероприятия, на которые можно попасть до 11 августа

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Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий, которые будут идти в Москве на этой неделе. Так, в "Сколкове" 5 августа стартовал арт-фестиваль, посвященный будущему. На нем лучшие мировые художники представят свои инсталляции. А 9 августа там покажут фильм "Вызов" с Юлией Пересильд.

Кроме того, в музее-заповеднике "Зарядье" 7 августа с оркестром и видеоперформансом выступит Дмитрий Маликов. Подробнее – в программе "Сити".

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