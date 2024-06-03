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03 июня, 22:15

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Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин открыл пешеходную галерею между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

Собянин открыл новую пешеходную галерею между станциями метро и МЦД Кутузовская

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Сергей Собянин открыл новый переход, благодаря которому москвичи смогут перемещаться между станциями метро и МЦД Кутузовская за четыре минуты. Он позволяет перейти с МЦД-4 к МЦК, Филевской линии метро и крупному офисному центру напрямую.

Пешеходная галерея в самом центре Дорогомилова стала не только связующим звеном для пересекающихся трех линий рельсового транспорта, но и финальным элементом городского вокзала Кутузовская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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