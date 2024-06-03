Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Сергей Собянин открыл новый переход, благодаря которому москвичи смогут перемещаться между станциями метро и МЦД Кутузовская за четыре минуты. Он позволяет перейти с МЦД-4 к МЦК, Филевской линии метро и крупному офисному центру напрямую.

Пешеходная галерея в самом центре Дорогомилова стала не только связующим звеном для пересекающихся трех линий рельсового транспорта, но и финальным элементом городского вокзала Кутузовская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

