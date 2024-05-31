Рязанский проспект разгрузился на 12% после запуска МЦД-3

Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника столичного метрополитена Юлия Темникова рассказала, как запуск МЦД-3 повлиял на Рязанский проспект. Эта дорога разгрузилась на 12%.

Запуск Московских центральных диаметров дал новые варианты маршрутов сотням тысяч человек. Сами поездки стали комфортнее благодаря большому количеству поездов и дополнительным местам в вагонах.

Насколько увеличился пассажиропоток с момента запуска МЦД и насколько востребованы у пассажиров новые направления? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

