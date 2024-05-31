Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 14:30

Транспорт

Рязанский проспект разгрузился на 12% после запуска МЦД-3

Рязанский проспект разгрузился на 12% после запуска МЦД-3

Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

В Москве выросли штрафы для нарушителей на самокатах до 150 тыс рублей

Дептранс рассказал, на каких станциях метро бесплатно раздают воду

МЦД-3 улучшил транспортную доступность для жителей 24 районов столицы

Новости часа: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника

Летние площадки проекта "Музыка в метро" открылись в Москве

"Москва едет": как организовано движение поездов по МЦД

Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

В Союзе пассажиров РФ рассказали, как МЦД повлияли на транспортную ситуацию в столице

Советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника столичного метрополитена Юлия Темникова рассказала, как запуск МЦД-3 повлиял на Рязанский проспект. Эта дорога разгрузилась на 12%.

Запуск Московских центральных диаметров дал новые варианты маршрутов сотням тысяч человек. Сами поездки стали комфортнее благодаря большому количеству поездов и дополнительным местам в вагонах.

Насколько увеличился пассажиропоток с момента запуска МЦД и насколько востребованы у пассажиров новые направления? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликАлина ГилеваВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика