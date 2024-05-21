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21 мая, 17:15

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В МЭШ появилась возможность сравнить оценки с результатами одноклассников

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Столичные школьники могут сравнить свои оценки с теми, что получили их одноклассники. Такие возможности предоставляет новый сервис "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом сообщили в департаменте образования и науки города.

Воспользоваться функцией можно в электронном дневнике. Система показывает, сколько детей получили такой же балл и какой процент от общего числа учеников они составляют.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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