В МЭШ появилась возможность сравнить оценки с результатами одноклассников

Столичные школьники могут сравнить свои оценки с теми, что получили их одноклассники. Такие возможности предоставляет новый сервис "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом сообщили в департаменте образования и науки города.

Воспользоваться функцией можно в электронном дневнике. Система показывает, сколько детей получили такой же балл и какой процент от общего числа учеников они составляют.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.