В столице стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках начавшегося летнего сезона проекта "Московское долголетие" для горожан будут работать 800 площадок по всему городу, а главным событием станет цикл "Зарядок долголетия", ведущими которого станут известные спортсмены. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает портал mos.ru.

Ракова отметила, что москвичам старшего возраста подготовили различные активности, среди которых скандинавская ходьба, зарядки, танцы и пешие экскурсии. Разминки будут проходить в будние дни с 09:30 до 10:30, при этом каждый раз на новых площадках и с новыми звездными тренерами. Например, эстафету начнут двукратный чемпион мира и Европы фигурист Роман Костомаров и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева.

Между тем горожан также приглашают на разнообразные встречи на свежем воздухе. Например, в Московском открыт клуб "Мой сенсорный огород". Его участники выращивают овощи и ягоды, а осенью собирают урожай. Также популярностью пользуются экскурсии, организованные по районам. Этой весной экскурсионный клуб открылся в Силине.

Помимо этого, летом приобретают особую актуальность онлайн-курсы, так как по ним можно заниматься без перерыва, даже находясь за городом. Всего в проекте открыто более 2,5 тысячи групп, в которых под руководством преподавателей можно изучать иностранные языки, делать физические упражнения, повышать уровень финансовой и компьютерной грамотности, рисовать и участвовать во многих мероприятиях.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытых в "Московском долголетии" 600 разных групп, где преподают профессиональные музыканты и вокалисты. По его словам, в ходе вокальных тренировок участники изучают различные техники и приемы, учатся управлять голосом, правильно дышать, находят собственный стиль и манеру пения. Занятия проходят как в очном, так и онлайн-формате. Каждый участник может выбрать для себя подходящий способ посещения.