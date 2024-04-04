Москвичей пригласили на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице в рамках проекта "Московское долголетие" проходят курсы, посвященные садоводству и ландшафтному дизайну, как для новичков, так и для тех, кто давно увлекается обустройством дачных участков. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Для тех, кто работает с землей и растениями впервые, мы проводим подготовку, изучаем все необходимые нюансы – от техники безопасности и до правил обработки дачного участка", – рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Инна Зубик.

Ученики старшего поколения, по ее словам, самостоятельно пробуют работать с теми или иными инструментами, а затем выбирают для себя то, что подходит конкретно для их участков.

Посетители изучают теорию и приступают к практическим заданиям. Например, преподаватели рассказывают о выращивании комнатных растений, а далее на практике ученики могут применить свои знания и под руководством профессионалов создать собственные ландшафтные композиции.

Кроме того, как заявили организаторы, занятия по декоративному садоводству хорошо влияют на психологическое состояние, а также помогают расширить круг общения и найти людей со схожими интересами.

"Когда участники "Московского долголетия" приходят на занятия, изучают растения, у них появляется вдохновение, они общаются, делятся друг с другом опытом, советами и становятся друзьями", – пояснила Зубик.

Записаться на курсы и можно, перейдя по ссылке, либо в любом центре московского долголетия. В них также работает более 50 клубов по садоводству, которые организовали сами москвичи. Например, в "Хамовниках–2" есть зеленая мастерская для любителей ухаживать за растениями в любое время года.

Ранее Сергей Собянин рассказал о необычных занятиях для участников "Московского долголетия". К примеру, на киностудии "Союзмультфильм" москвичи старшего возраста знакомятся с этапами создания мультипликационных фильмов – от написания сценария до озвучки персонажей. В Музее В. А. Тропинина они могут погрузиться в мир искусства и научиться грамотно оценивать экспонаты. А всего в столице работают 120 центров московского долголетия, где создано более пяти тысяч клубов по интересам.