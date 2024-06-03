Мэр Москвы сообщил, где в столице появятся новые трамвайные линии

В Москве практически завершена многолетняя программа по обновлению подвижного состава в трамвайном парке. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По данным на 3 июня, доля новых удобных и полностью низкопольных трамваев составляет 95% в столице. Идет реконструкция работающей сети с созданием безопасных остановочных платформ, которые приподняты над уровнем проезжей части.

Прокладывают и новые пути: вернули трамвай к Белорусскому и Павелецкому вокзалам, приступили к строительству сразу двух участков. Они позволят сократить пассажирам путь до Курского вокзала, до Комсомольской площади и Чистым прудам.

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