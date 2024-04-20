Собянин: столичные организации стали чаще пользоваться помощью "Мосволонтера"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

Организации в Москве стали в 1,5 раза чаще обращаться к сервисам "Мосволонтера". Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Самые популярные запросы: волонтерское сопровождение мероприятий, обучение добровольцев и получение личной книжки волонтера", – говорится в его публикации.

Мэр также обратил внимание, что центр "Мосволонтер" помогает образовательным учреждениям, НКО и корпоративным объединениям. Для получения поддержки нужно оставить заявку на портале, уточнил он.

Собянин отметил, что с 2023 года поступило свыше 2 тысяч запросов. В первом квартале этого года зафиксировано 474 обращения, подытожил он.

За последнее десятилетие более 10 тысяч семей в Москве присоединились к различным волонтерским проектам.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, они помогали в подготовке и проведении благотворительных акций, спортивных, культурных и других событий, а также поддерживали приюты для животных. Выяснилось, что почти треть жителей Москвы впервые присоединяются к добровольческим программам по приглашению родственников или друзей.

