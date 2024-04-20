20 апреля, 11:35Мэр Москвы
Собянин: столичные организации стали чаще пользоваться помощью "Мосволонтера"
Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы
Организации в Москве стали в 1,5 раза чаще обращаться к сервисам "Мосволонтера". Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.
"Самые популярные запросы: волонтерское сопровождение мероприятий, обучение добровольцев и получение личной книжки волонтера", – говорится в его публикации.
Мэр также обратил внимание, что центр "Мосволонтер" помогает образовательным учреждениям, НКО и корпоративным объединениям. Для получения поддержки нужно оставить заявку на портале, уточнил он.
Собянин отметил, что с 2023 года поступило свыше 2 тысяч запросов. В первом квартале этого года зафиксировано 474 обращения, подытожил он.
За последнее десятилетие более 10 тысяч семей в Москве присоединились к различным волонтерским проектам.
По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, они помогали в подготовке и проведении благотворительных акций, спортивных, культурных и других событий, а также поддерживали приюты для животных. Выяснилось, что почти треть жителей Москвы впервые присоединяются к добровольческим программам по приглашению родственников или друзей.
Более 10 тыс семей присоединились к волонтерским проектам Москвы за 10 лет