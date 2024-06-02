Собянин: самую маленькую схему столичного метро в мире создали в МФТИ

Самую маленькую схему метро в мире создали в Москве: ее размер составляет всего два квадратных сантиметра. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет ее транспортный аналог: на схеме представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД.

Специалисты Московского физико-технического института нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии, а рисунок закрепили золотым напылением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.