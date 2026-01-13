Форма поиска по сайту

13 января, 11:49

Происшествия

В комплексе "Кант" прокомментировали избиение на горнолыжном склоне в Москве

Фото: телеграм-канал "Mash на спорте"

Распространяемое видео с избиением сноубордиста на горнолыжном склоне в Москве вырвано из контекста и не демонстрирует начало конфликта, сообщили в пресс-службе комплекса "Кант".

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что охранники избили сноубордиста, который помог подняться ребенку на трассе. Сотрудники патрульной службы заподозрили его в незаконной тренировке. После случившегося мужчина написал заявление в полицию.

В комплексе заявили, что люди, фигурирующие в видео, являются неаккредитованными инструкторами, которые незаконно оказывают услуги на территории комплекса.

"Они не первый сезон нарушают правила СК "КАНТ", а именно проводят занятия на коммерческой основе со своими клиентами на наших склонах, что подтверждается их страницами на известных сайтах объявлений, а также в социальных сетях. Подобные действия запрещены правилами комплекса", – рассказали в пресс-службе.

По данным организации, зачинщиками конфликта стали люди, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории курорта без разрешения. После просьб сотрудников лыжного патруля прекратить нарушение правил они начали вести себя вызывающе и первыми применили физическую силу.

"В сложившейся ситуации патруль был вынужден прибегнуть к самообороне", – пояснили в комплексе.

Ранее жителя столицы задержали за драку, которую он начал в метро после попыток граждан разбудить его. Мужчина разбил стеклянную бутылку о поручень и попытался нанести удар осколком одному из оппонентов. Очевидцы сообщили о происшествии машинисту, который вызвал полицию.

