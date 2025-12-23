В Москве задержан мужчина, ударивший молодого человека в метро

Фото: 77.мвд.рф

Правоохранители задержали мужчину, который избил молодого человека в столичном метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в вагоне поезда на станции "Рижская" Калужско-Рижской линии. По данным ведомства, между сидящими рядом 48-летним злоумышленником и 19-летним мужчиной возникла ссора. Первый нанес несколько ударов своему оппоненту по лицу.

Пострадавший обратился в больницу. Врачи выявили у него травму носа. Правоохранители с использованием камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Его задержали по месту жительства на Енисейской улице. По словам мужчины, конфликт произошел из-за того, что молодой человек громко разговаривал с другом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сотрудники полиции задержали одного из участников драки в переходе станции московского метро "Авиамоторная". Выяснилось, что между двумя компаниями случилась словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой нападавшие нанесли потерпевшим несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу.

Конфликт удалось прекратить очевидцу. Пострадавшие получили ушибы, ссадины и гематомы, уточняется в сообщении. Спустя некоторое время одного из участников драки удалось установить – им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.