В ГД предложили оборудовать все станции МЦД туалетами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил оборудовать все станции Московских центральных диаметров (МЦД) туалетами. Соответствующую идею он направил главе Подмосковья Андрею Воробьеву, говорится в телеграм-канале парламентария.

"Доступные туалеты на транспорте – это не только вопрос санитарии. Это еще и вопрос культуры", – уверен Делягин.

Он напомнил, что даже на общественном транспорте на пересечение Москвы из "конца в конец" понадобится свыше часа. Но это время вырастает еще больше, если учитывать развитую сеть столичных диаметров, которые выходят далеко в область.

"Поэтому отсутствие туалетов на некоторых станциях становится весьма серьeзной проблемой для людей, живущих/работающих рядом со станциями МЦД", – говорится в сообщении.

В это же время в столице широко развита сеть платных туалетов, напомнил Делягин. Кроме того, он предложил включить стоимость посещения кабинок на МЦД в месячный абонемент карты "Тройка".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что прошедшим летом в столице завершили обновление подвижного состава на МЦД. Всего с 2014 года было поставлено 398 современных составов, включая "Иволги" и ЭП2Д. При этом в 2025 году в метро столицы поступило 288 вагонов серии "Москва-2024".

