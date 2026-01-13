Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 12:38

Политика

В ГД предложили оборудовать все станции МЦД туалетами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил оборудовать все станции Московских центральных диаметров (МЦД) туалетами. Соответствующую идею он направил главе Подмосковья Андрею Воробьеву, говорится в телеграм-канале парламентария.

"Доступные туалеты на транспорте – это не только вопрос санитарии. Это еще и вопрос культуры", – уверен Делягин.

Он напомнил, что даже на общественном транспорте на пересечение Москвы из "конца в конец" понадобится свыше часа. Но это время вырастает еще больше, если учитывать развитую сеть столичных диаметров, которые выходят далеко в область.

"Поэтому отсутствие туалетов на некоторых станциях становится весьма серьeзной проблемой для людей, живущих/работающих рядом со станциями МЦД", – говорится в сообщении.

В это же время в столице широко развита сеть платных туалетов, напомнил Делягин. Кроме того, он предложил включить стоимость посещения кабинок на МЦД в месячный абонемент карты "Тройка".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что прошедшим летом в столице завершили обновление подвижного состава на МЦД. Всего с 2014 года было поставлено 398 современных составов, включая "Иволги" и ЭП2Д. При этом в 2025 году в метро столицы поступило 288 вагонов серии "Москва-2024".

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика