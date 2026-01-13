NYT: США применили "секретный" самолет при ударе по судну с наркотиками

Фото: 123RF.com/peterzayda

Соединенные Штаты применили "секретный" самолет при первом ударе по судну с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The New York Times.

По данным источников издания, самолет был перекрашен под гражданский. Кроме того, боеприпасы были спрятаны в корпусе воздушного судна, а не под его крыльями.

Ранее в США подтвердили захват нефтяного танкера Olina в Карибском море. В рамках операции морские пехотинцы и моряки объединенной оперативной группы Southern Spea высадились на борт судна с авианосца USS Gerald R. Ford. Захват обошелся без происшествий.

До этого американские военные совместно с береговой охраной США задержали танкер Marinera, который ходил в водах Северной Атлантики под флагом России. Европейское командование американских вооруженных сил заявило, что танкер был задержан за нарушение санкционного режима.

Кроме того, США был задержан и танкер Sophia, который находился в Карибском море. Захваченное судно находилось в международных водах и осуществляло незаконную деятельность.