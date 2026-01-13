Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 11:52

Экономика

Банк России выпустит инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

Фото: cbr.ru

Центробанк России выпустит золотые и серебряные инвестиционные монеты "Георгий Победоносец", сообщается на сайте регулятора.

Ожидается, что 14 января в обращение поступят серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая монета номиналом 50 рублей. Общая масса серебра в первой монете составляет свыше 31 грамма, а диаметр изделия достигает 39 миллиметров. При этом масса золота в 50-рублевой монете составляет 7,78 грамма, тогда как диаметр изделия составляет 22,6 миллиметра.

На лицевой стороне монет изображены герб России, номинал, год выпуска, обозначение металла, проба, знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне размещено изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

До этого ЦБ РФ выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей. Она имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составит 1 000 граммов.

Читайте также


экономика

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика