Банк России выпустит инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

Фото: cbr.ru

Центробанк России выпустит золотые и серебряные инвестиционные монеты "Георгий Победоносец", сообщается на сайте регулятора.

Ожидается, что 14 января в обращение поступят серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая монета номиналом 50 рублей. Общая масса серебра в первой монете составляет свыше 31 грамма, а диаметр изделия достигает 39 миллиметров. При этом масса золота в 50-рублевой монете составляет 7,78 грамма, тогда как диаметр изделия составляет 22,6 миллиметра.

На лицевой стороне монет изображены герб России, номинал, год выпуска, обозначение металла, проба, знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне размещено изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

До этого ЦБ РФ выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тысяч рублей. Она имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составит 1 000 граммов.

