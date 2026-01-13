Форма поиска по сайту

13 января, 12:43

Культура

Кологривый приступит к съемкам в фильме "Сектор Газа" через несколько месяцев

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Российский актер Никита Кологривый приступит к съемкам в фильме "Сектор Газа" через несколько месяцев. Об этом артист сообщил в ходе благотворительного вечера Фонда имени Петра Минеева, передает ТАСС.

По словам Кологривого, пока стартовала лишь подготовка к съемкам фильма. В частности, уже снят тизер к киноленте.

"Посмотрим, как я с ним (фильмом. – Прим. ред.) справлюсь. Надеюсь, у меня все получится", – заявил актер.

О начале работы над художественным полнометражным фильмом "Сектор Газа" про рок-группу и судьбу солиста коллектива Юрия Клинских (известен как Юрий Хой. – Прим. ред.) стало известно еще летом прошлого года. В этом процессе, в том числе в составлении сценария, принимает участие дочь музыканта Ирина.

Кологривый сыграет в фильме роль Клинских. Режиссером проекта стал Владимир Щегольков.

Рок-группа "Сектор Газа" была основана в 1987 году в Воронеже. Клинских скончался в 2000 году в возрасте 35 лет.

