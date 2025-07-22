Стартовали съемки фильма "Сектор Газа" о судьбе певца Юрия Хоя

Фото: телеграм-канал "Генпродюсер Давид"

Начались съемки художественного полнометражного фильма "Сектор Газа" про судьбу музыканта Юрия Клинских (известен как Юрий Хой. – Прим. ред.). Об этом в своем телеграм-канале заявил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга Rutube Давид Кочаров.

"Особенно волнительно, что на съемки приехала Ирина – дочь Юрия Клинских. Ирина "в материале" с самого начала, с первых разработок сценария и видно, как ей это по-настоящему важно", – отметил продюсер.

Ранее в Москве начались съемки фильма с рабочим названием "Шум времени" от режиссера Алексея Учителя. Кинокартина расскажет о композиторе Дмитрии Шостаковиче, а главную роль в байопике сыграет актер Никита Кологривый.

Режиссер отмечал, что фильм не будет классической биографией композитора, а станет "историей-притчей о гении". Премьера фильма ожидается в 2026 году.

