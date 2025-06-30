В США начались съемки продолжения фильма "Дьявол носит Prada"

кадр из фильма "Дьявол носит Prada"; режиссер – Дэвид Френкел; производство – 20th Century Fox Film Corporation; Dune Entertainment; Fox 2000 Pictures; Major Studio Partners; Peninsula Films

В США стартовали съемки второй части фильма "Дьявол носит Prada". Об этом на своей странице в соцсети X сообщила киностудия 20th Century Studios.

"Дьявол носит Prada 2. Теперь в производстве", – пояснили в киностудии.

Публикация сопровождается видео с красными туфлями Prada, появившимися еще на афише первого фильма. При этом на фоне звучат культовые фразы из первой части картины.

По данным СМИ, продолжение фильма 2006 года выйдет 1 мая 2026 года. Первую часть картины сняли по одноименному роману Лорен Вайсбергер, в котором писательница рассказала о своем опыте работы помощницей редактора одного из самых престижных журналов о моде.

