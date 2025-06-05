Вышел третий сезон сериала "Джинни и Джорджия"

Фото: кадр из сериала "Джинни и Джорджия"; режиссер – Аня Адамс; Каталина Агиляр Мастретта; Renuka Jeyapalan; производство – Blue Ice Pictures; Critical Content; Dynamic Television

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала "Джинни и Джорджия". Зрителям доступны все 10 эпизодов драмеди.

Сериал рассказывает о матери-одиночке Джорджии Миллер, ее дочери Джинни и сыне Остине. Семья переехала в небольшой город в Новой Англии, где Джорджия старается забыть о старых проблемах и начать жить с чистого листа.

Мать Джинни надеется оставить позади все трудности и начать жизнь с чистого листа, но ошибки прошлого вновь дают о себе знать. В то же время становится ясно, что и сам город не такой тихий, как казалось поначалу.

В третьем сезоне Джорджия, которую обвиняют в убийстве своего бывшего супруга, предстает перед судом. В ожидании приговора она находится под домашним арестом. Джинни тем временем пытается справиться с общественным вниманием и ответственностью за Остина.

Главные роли в сериале исполнили актеры Брианна Хоуи, Антония Джентри и Дизель Ла Торрака. Вместе с ними снимались Феликс Маллард, Сара Вайсгласс, Кэти Дуглас, Челси Кларк. Идею ленты разработала Сара Лэмперт, которая также занимает место одного из сценаристов и исполнительных продюсеров шоу.

Ранее телекомпания HBO озвучила имена трех детей, которые сыграют главные роли в новом сериале про Гарри Поттера. На главную роль был выбран актер Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут – Рона Уизли.

Кроме того, образ профессора Альбуса Дамблдора на экране воплотит Джон Литгоу, роль Минервы Макгонагалл досталась Джанет Мактир Также Рубеуса Хагрида сыграет Ник Фрост, Аргуса Филча – Пол Уайтхаус.