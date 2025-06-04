Киллиан Мерфи появится в продолжениях фильма "28 лет спустя"

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Ирландский актер Киллиан Мерфи сыграет своего героя из оригинального фильма "28 дней спустя" во второй и третьей частях перезапуска картины. Об этом сообщает IGN со ссылкой на режиссера и продюсера Дэнни Бойла.

По его словам, Мерфи не будет в предстоящей первой части "28 лет спустя". При этом Бойл не уточнил, как именно далее появится герой Мерфи.

Ниа ДаКоста выступит режиссером второго фильма "28 лет спустя: Храм костей", а продюсерами и сценаристами будут Бойл и Алекс Гарленд. Дата выхода запланирована на 16 января 2026 года.

Как сообщает Бойл, на съемки триквела пока не выделили деньги. Старт производства зависит от успехов в прокате первой части.

Ранее сообщалось, что Мерфи может сыграть профессора Квиринуса Квиррелла в сериале о Гарри Поттере. Профессор Квиррелл является первым антагонистом серии. Он сделал из себя сосуд для главного злодея Волан-де-Морта.

