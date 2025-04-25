Костюм Киллиана Мерфи из "Острых козырьков" появился на аукционе

Фото: кадр из сериала Peaky Blinders; режиссер – Стивен Найт; производство – BBC Two

Аукционный дом Omega Auctions выставил на благотворительные торги костюм актера Киллиана Мерфи из сериала "Острые козырьки". Информацией об этом организация поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Торги состоятся 20 мая онлайн и в баре Peaky Blinders в Манчестере, говорится в посте.

Лот дополняют авторская записка Мерфи со съемок, 10-страничный блокнот с заметками и пошитая на заказ рубашка от манчестерской мастерской Williams&Gill.

В аукционном доме уточнили, что все вырученные средства поступят в благотворительную организацию The Christie Charity, занимающуюся поддержкой онкологических пациентов и финансированием исследований в манчестерском медицинском центре The Christie NHS Foundation Trust.

Среди других лотов аукциона – предметы гардероба персонажей: пальто и платье Полли Грей, шляпа Освальда Мосли и туфли.

Ранее сообщалось, что Мерфи может сыграть профессора Квиринуса Квиррелла в сериале о Гарри Поттере. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки.

Профессор Квиррелл – первый антагонист серии. Он сделал из себя сосуд для главного злодея Волан-де-Морта.