Сериал "Папины дочки. Новые" получит полнометражное продолжение

Фото: кадр из серия "Папины дочки. Новые"; режиссер – Александр Жигалкин, Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин, Анатолий Колиев; производство – Онлайн-кинотеатр START, Телеканал СТС

Осенью в прокат выйдет полнометражный фильм "Папины дочки. В кино". Об этом сообщили на сайте онлайн-кинотеатра Okko.

Сюжет сериала "Папины дочки. Новые" разворачивался вокруг Вениамина, который, как и его тесть Сергей Васнецов много лет назад, стал многодетным отцом-одиночкой. Вениамину предстоит научиться самостоятельно заботиться о детях, а родственники и старые друзья семьи помогут ему.

Филипп Бледный, исполнивший главную роль, рассказал, что, когда читал сценарий "Папины дочки. В кино", расплакался несколько раз. Он также подчеркнул, что его герой "все такой же искренний, любящий и преданный отец". Однако появится то, что "повлияет на его привычки и желания".

"При всей трогательности сюжета скучно точно не будет: запланировано много экшен-сцен, которых я очень жду", – поделился актер.

К работе над кинокартиной приступили канал СТС, студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start. Режиссером "Папины дочки. В кино" выступит Анатолий Колиев, а участие в съемках примут:



Филипп Бледный;

Вита Корниенко;

Ева Смирнова;

Полина Айнутдинова;

Полина Денисова;

Андрей Леонов;

Нонна Гришаева;

Лиза Арзамасова;

Мирослава Карпович;

Дарья Мельникова;

Екатерина Старшова;

Ольга Волкова;

Татьяна Орлова;

Алексей Демидов.

Подробности сюжета фильма не разглашаются. Известно, что съемки пройдут в Кисловодске и Москве, но точной даты релиза нет.

Ранее Бледный признался, что страдал звездной болезнью после выхода "Папиных дочек" на экраны. Тогда его "отрезвили" близкие люди. По словам артиста, он сталкивался со звездной болезнью дважды: первый произошел во время работы в Оренбургском театре.

