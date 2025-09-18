Племянник Хоя возмутился выбором Кологривого для роли солиста "Сектора Газа"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Племянник основателя группы "Сектор Газа" Юрий Япрынцев раскритиковал выбор актера Никиты Кологривого на роль Юрия Хоя в новом фильме. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Япрынцева, Кологривый не соответствует солисту ни по физическим параметрам, ни по общему впечатлению от первых отснятых кадров.

"Не подходит совершенно для такой роли. Это не его роль. Никак, даже если народным языком скажем, ни по росту, ни по телосложению. Даже первые кадры, которые мы видели – что-то не то. Сразу что-то не то. <… > Неправильно подобранный актер", – отметил родственник знаменитости.

Он подчеркнул, что современные технологии грима и искусственного интеллекта могли бы помочь исправить внешнее сходство, но предположил, что создателям фильма "может не позволять бюджет".

"Может быть, их бюджет не позволяет, тогда зачем браться и лепить. Непонятно, на кого это все рассчитано", – добавил племянник.

Япрынцев подчеркнул, что это его субъективное мнение, и окончательные выводы о качестве фильма можно будет делать только после просмотра полной версии.

Также он отметил, что авторы фильма с ним не связывались, но могли контактировать с дочерью Хоя.

Ранее сообщалось, что Кологривый сыграет музыканта Юрия Клинских (известен как Юрий Хой. – Прим. ред.) в фильме про рок-группу "Сектор Газа". Выход фильма запланирован на платформе Premier, режиссером проекта стал Владимир Щегольков.