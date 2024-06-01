Собянин подвел итоги шестого конкурса детского рисунка "Наследие моего района"

Дарья Исаева "Краски Солнцева" Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил о награждении лауреатов шестого конкурса детского рисунка "Наследие моего района". Об этом мэр написал в своем официальном телеграм-канале.

"В этом году школьники прислали на суд жюри свыше 4,5 тысячи работ с любимыми местами своих районов. Победителями по городу стали 12 человек, по округу – 34, в специальных номинациях отмечены 47 ребят. Отдельно 4 фаворитов выбрали участники проекта "Активный гражданин", – уточнил он в публикации.

Градоначальник рассказал, что среди лучших работ оказались:

старинная оранжерея в Аптекарском огороде от Федора Новикова;

Мост Победы в Войковском районе столицы Алисы Кайновой;

любимая школа Миланы Иващенко в Донском районе;

уголок у Троицкой церкви в Чертанове Центральном, который изобразила Анна Джулай.

Собянин поздравил ребят и пожелал им новых творческих побед. Работы лауреатов будут выставлены на Рождественском бульваре, добавил мэр.

Детский конкурс талантов состоится в Московской усадьбе Деда Мороза 1 июня. Для участия в этапах были отобраны 16 из 300 человек в возрасте от 5 до 12 лет. Оценит участников экспертное жюри, включая Бабу-ягу, а поддержать конкурсантов приедет зимний волшебник. Посетителей мероприятия ждет насыщенная программа: мастер-классы, экскурсии, театрализованные и музыкальные представления.

