Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным Днем защиты детей. Он пообещал, что Москва и дальше будет заботиться о том, чтобы у ее юных жителей было самое лучшее в мире детство.



"Дети – самое дорогое, что у нас есть в жизни, наше настоящее и будущее. Мы отдаем им свою любовь, окружаем лаской и вниманием, стремимся делать все, чтобы они выросли умными, добрыми и счастливыми", – написал мэр в своем телеграм-канале.



Он пожелал москвичам крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного летнего отдыха.

Москва, в которой проживает более 2,3 миллиона детей, заботится о том, чтобы они получали максимум возможностей: внедряет новые стандарты в сферах здравоохранения и образования, предоставляет выплаты и льготы, поддерживает ребят с особенностями здоровья.

Более того, город участвует в жизни ребенка еще до его рождения. В частности, в столице внедряют новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, согласно которому все виды медицинского наблюдения женщин оказывают в одном комплексе – в центре женского здоровья.

Также большую роль в развитии детей играет образование. За 13 лет в столице возвели более 600 школ и детских садов. Началась и масштабная программа капитального ремонта школ. В 2025 году приведут в порядок 50 зданий, после чего будут обновлять до 100 учреждений ежегодно.

Школьникам помогают определиться и с будущей специальностью. В центрах "Профессии будущего" и "Моя карьера" для девятиклассников проводят программу комплексной профориентации.

Большую помощь семьям с детьми дает материальная поддержка от города. В рамках проекта "Наше сокровище" новорожденному дарят коробку с нужными вещами первой необходимости. Для многодетных семей ежегодно индексируются пособия и социальные выплаты.

Семьи с тремя и более детьми получают скидки и компенсации на оплату услуг ЖКХ и взносов на капремонт, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Помимо этого, в Москве создана сеть учреждений для поддержки родителей и детей. Всего открыто 16 семейных центров с филиалами в разных районах города. В них можно получить консультацию психолога и юриста, записать ребенка в клуб, на тренинги и мастер-классы.

Детям с особенностями здоровья уделяют особое внимание. Служба ранней помощи курирует малышей от рождения до трех лет.

Также город прилагает все усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. По сравнению с 2010 годом число ребят, проживающих в центрах для детей-сирот, уменьшилось в четыре раза. В Москве работает 34 школы приемных родителей, которые помогают принять серьезное решение.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что 1 и 2 июня на ВДНХ отметят День защиты детей. Юные гости и их родители смогут посетить бесплатные экскурсии по музеям, познавательные мастер-классы, спектакли и игры. Для участия в мероприятиях необходимо будет пройти предварительную регистрацию.