Фото: Московская усадьба Деда Мороза

Детский конкурс талантов пройдет в Московской усадьбе Деда Мороза 1 июня, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В учреждении рассказали, что 1 июня на территории усадьбы пройдут три финальных этапа конкурса, в которых дети смогут продемонстрировать творческие навыки. Для участия в этапах были отобраны 16 из 300 конкурсантов в возрасте от 5 до 12 лет. Оценит участников экспертное жюри, включая Бабу-ягу, а поддержать конкурсантов приедет Дед Мороз.

Посетителей мероприятия ждет насыщенная программа: мастер-классы, экскурсии, театрализованные и музыкальные представления. Помимо этого, на конкурсе будут присутствовать педагоги школы "Ералаш", которые расскажут о секретах актерского мастерства, научат играть сложных персонажей и организуют баттл между гостями.

В честь Дня защиты детей, 1 июня, проезд на канатной дороге в Москве для лиц младше 14 лет будет бесплатным. Также днем на станциях канатной дороги пройдут праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей. В частности, на станции "Лужники" в павильоне комплекса ГТО жители смогут выполнить задание и получить сувенир.

