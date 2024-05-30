ВДНХ станет одной из крупнейших площадок празднования Дня защиты детей

Фото: пресс-служба ВДНХ

День защиты детей отметят на ВДНХ в выходные, 1 и 2 июня. О праздничной программе рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Для юных посетителей и их родителей подготовят бесплатные экскурсии по музеям, познавательные мастер-классы, спектакли и игры", – сказала заммэра.

Организаторы предупреждают, что желающим принять участие в мероприятиях необходимо будет пройти предварительную регистрацию.

Так, 1 июня в 13:00, 15:00 и 17:00 к посещению будет доступна экспозиция в центре "Космонавтика и авиация". Детям расскажут о ракетостроении, еде космонавтов и занятиях спортом в невесомости.

Также желающие смогут принять участие в мастер-классах по робототехнике. Они будут проходить с 11:00 до 20:00 в детском инжиниринговом центре "Кулибин Про". Для юных гостей робот Борис подготовил викторину, в которой за правильные ответы полагаются призы, напечатанные на 3D-принтере. Вход осуществляется по билетам.

В 13:00 в павильоне "Атом" состоится прогулка "Кит, крот, медведь и не только". Мероприятие посвятят животным, которых можно найти на гербах атомных городов.

В Музее кино в 14:00 начнется интерактивная программа "Сказки в диафильмах". Научиться создавать кукольную анимацию можно будет в рамках мастер-класса в 16:00. Затем пройдут лекция и викторина о российских мультфильмах. А в Музее славянской письменности "Слово" в 19:00 слушателям расскажут, как в обществе менялись взгляды на воспитание детей.

В свою очередь, павильон "Рабочий и колхозница" приглашает в субботу в 12:00 на постановку "Сновидения", в воскресенье – на спектакль "Аленький цветочек". 2 июня в 14:00 здесь пройдет квиз "Тайна третьей планеты и другие фантастические истории".

Между тем "Союзмультпарк" на ВДНХ отметит в выходные День защиты детей, первый день лета и 88-летие киностудии. Для посетителей подготовлены мастер-классы, конкурсы и другие развлечения. Для входа на мероприятия "Союзмультпарка" необходимо приобрести билет.

Ранее сообщалось, что детский конкурс талантов пройдет в Московской усадьбе Деда Мороза 1 июня. Для участия в этапах были отобраны 16 из 300 конкурсантов в возрасте от 5 до 12 лет. Оценит участников экспертное жюри, включая Бабу-ягу, а поддержать конкурсантов приедет Дед Мороз. Посетителей мероприятия ждет насыщенная программа: мастер-классы, экскурсии, театрализованные и музыкальные представления.

