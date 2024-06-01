01 июня, 10:49Мэр Москвы
Собянин: детский фестиваль искусств "Небо" станет праздником для всей семьи
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Детский фестиваль искусств "Небо" пройдет в Парке Горького 1 и 2 июня. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.
Мэр обратил внимание, что в День защиты детей в столице всегда проходит большое количество мероприятий, однако масштабного фестиваля еще не было.
"Девять площадок, пять премьер и более 100 различных событий. В течение двух дней главный парк страны станет большой игровой и образовательной площадкой, на которой объединятся театр и цирк, музыка и танец, наука и искусство, литература и архитектура", – отметил Собянин.
По его словам, зрителей будут активно вовлекать в спектакли и перфомансы. Для маленьких гостей проведут первые уроки по искусству, а ребята постарше смогут усовершенствовать уже имеющиеся навыки, добавил мэр.
Собянин уверен, что гости фестиваля получат только позитивные впечатления.
Детский конкурс талантов пройдет в Московской усадьбе Деда Мороза 1 июня. Для участия в этапах были отобраны 16 из 300 человек в возрасте от 5 до 12 лет. Оценит участников экспертное жюри, включая Бабу-ягу, а поддержать конкурсантов приедет зимний волшебник. Посетителей мероприятия ждет насыщенная программа: мастер-классы, экскурсии, театрализованные и музыкальные представления.
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