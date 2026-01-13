На "Госуслугах" запустили реестр злостных неплательщиков алиментов

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

На портале "Госуслуги" запущен реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщило Минцифры России в своем канале на платформе MAX.

"Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на "Госуслугах", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в категорию злостных должников попадают граждане, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или же находятся в розыске приставами. Проверить человека можно при поиске в реестре по ФИО и дате рождения.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении исполнительского сбора. Документ предлагает повысить его размер с 7 до 12% от суммы долга, а также увеличить фиксированные ставки по исполнительным документам неимущественного характера.

По замыслу авторов инициативы изменения должны стимулировать должников к более своевременному исполнению судебных решений и других обязательств.

