В ГД внесли проект об увеличении исполнительного сбора до 12%

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении исполнительного сбора. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "Об исполнительном производстве". Сейчас исполнительский сбор установлен в размере 7% от суммы, подлежащей к взысканию или стоимости взыскаемого имущества. Однако данная сумма не может быть меньше 1 тысячи рублей, если долг взыскивается с гражданина или индивидуального предпринимателя, и не менее 10 тысяч рублей в случае взыскания с организации.

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя установлен в размере 5 тысяч рублей, с должника-организации – 50 тысяч рублей.

Закон предлагает увеличить исполнительский сбор до 12% от суммы долга. Также предлагается установить новые суммы в случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера – до 10 тысяч рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и до 100 тысяч рублей с должника-организации.

В пояснительной записке указано, что проект направлен на своевременное исполнение судебных актов и актов других органов, включая вопросы уплаты алиментов, компенсации ущерба и морального вреда, возмещение причиненному здоровью вреда. По мнению авторов проекта, увеличение размера исполнительного сбора станет дополнительным фактором, который будет стимулировать исполнение должниками обязательств.

Также среди предлагаемых изменений – это возможность взыскания исполнительского сбора одновременно с основной суммой долга.

По исполнительным документам имущественного характера предлагается удерживать исполнительский сбор в размере 12%. Исключения составят исполнительные документы о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, а также о компенсации морального вреда.

В случае отсутствия или недостаточности у должника денежных средств или имущества для удовлетворения требований, взыскание исполнительского сбора будет осуществляться пропорционально взысканной сумме или денежным средствам, вырученным от реализации имущества должника.

Изменения также будут стимулировать должника к добровольному исполнению требований исполнительных документов и дополнительному обеспечению прав взыскателя на получение причитающихся ему выплат в более короткие сроки, без применения длительных процедур.

